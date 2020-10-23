Saygı Öztürk: Kavuncu, FETÖ’cü ilan edilirken Tamince’nin KATİAD başkanlığı gündeme getirilmedi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, KATİAD Başkan Yardımcılığı yaptığı için FETÖ’cü ilan edilirken, Fettah Tamince’nin KATİAD Başkanlığı hiç gündeme getirilmedi. Derneğin yönetim kurulu üyesine FETÖ suçlaması yapılıyor, ama derneğin başkanı Fettah Tamince yok sayılıyor.

Söz konusu derneğin içerisinde FETÖ ile bağlantılı isimler olabilir. Ancak bir kişi yalnızca KATİAD’a üye olduğu için FETÖ üyesi olarak değerlendirilemeyeceği kesinleşmiş yargı kararları ile sabittir. Aksi düşünce herhangi bir kurumda FETÖ üyesi çıkması halinde, diğer tüm kurum üyelerinin peşinen FETÖ üyesi ilan edilmesi sonucunu doğurur. Oysa hukukumuzda “Masumiyet karinesi” vardır. Suçluluğu sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Ümit Özdağ’ın, Buğra Kavuncu ile ilgili elinde somut kanıtlar olmadan onu FETÖ’cü diye ilan etmesi, FETÖ’ye ve İYİ Parti’yi dağıtmak isteyenlere yarar sağlar.

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Saygı Öztürk’ün yazısı