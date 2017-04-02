Saygı Öztürk: Kapanan 17 Aralık dosyasında isimleri bulunanlar, artık tehlikenin farkında

17 Aralık dosyasında ‘rüşvet almakla’ suçlanan ünlü isimlerden biri, prostat ameliyatı olmuştu. Kontrolden geçmek amacıyla ABD’ye gitmek için hazırlık yapıyordu. Ancak bankacı Atilla’nın tutuklanması gidecek olanların yolunu kapattı. O eski bakan da “Ne olur ne olmaz” deyip ABD’ye gitmekten vazgeçti.

17 Aralık soruşturmasında isimleri bulunan ÜÇ bakan istifa ettirilmişti. Bunların Yüce Divan’a sevk edilmesi de AKP oylarıyla önlenmişti. Diğer şüpheliler için dosya kapatılırken, eski bakanlar için de Yüce Divan’a sevk edilmemeleri kararı çıktığı için onlar açısından da bir sorun kalmamıştı.

Kapanan o dosyalarda isimleri bulunanlar, artık tehlikenin farkında… Onlar için artık ABD defteri tamamen kapanmış durumda… Hatta Interpol aracılığıyla haklarında yakalama ve iade amacıyla tutuklama kararı çıkarılırsa bu da sürpriz sayılmaz. Siz en iyisi güzel yurdumuzun dışına çıkmayın…

Saygı Öztürk’ün yazısı