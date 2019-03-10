Saygı Öztürk: İran’la PKK’ya yönelik harekat örgüte önemli bir darbe olur

PKK’nın İran’daki kolunun adı PJAK idi. PKK, daha sonra bu durumunu lağvetti. Dolayısıyla İran ile PKK arasında önemli bir sorun kalmadı. İran’ın asker göndererek destek verdiği Esat rejimi ile PKK yani PYD/YPG anlaşma sürecinde. Bu yakınlaşmanın bize karşı yapıldığını değerlendirenler de var.

İran, her dönem PKK’yı örtülü olarak desteklemiş bir ülke. İran’da, örgütün sınır boyunca geçici kampları olduğu, Rizaiye gibi bazı şehirlerinde PKK hücre evlerinin olduğu, teröristlerin bazılarının İran’da eğitildiklerini o bölgede görev yapmış her komutan bilir.

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İran’la PKK’ya yönelik bir askeri harekatın gerçekleşmesi kuşkusuz örgüte önemli bir darbe olur. Ama İçişleri Bakanı’nın bu açıklaması gerçekleşir mi onu da bekleyelim, görelim.

Saygı Öztürk’ün yazısı