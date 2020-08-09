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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: İnce’nin CHP’den niçin koptuğunu açıklayacağı günler yakın

CHP’nin 4 dönem milletvekilliğini yapan, cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce için “Parti kuracak” deniliyor ama henüz CHP’den ayrılmış değil. Ne mi bekliyor? Üç firmaya daha anket yaptırıyor. Sonuçları önümüzdeki hafta içinde alınacak. Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinden İnce ve ‘Yakınlarına’ ulaşanlara bakarsanız, yeni partiye büyük ilgi var. Bir anket firmasının sonuçları da İnce’nin parti kurması halinde oy oranını şimdiden yüzde 11 olarak açıklıyor.

Muharrem İnce’nin CHP’den niçin koptuğunu açıklayacağı günler yakın.

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Saygı Öztürk’ün yazısı

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Toplum, yönetim, tencere, kapak…

“Şimdi ideolojilerimizi bir yana bırakalım,” ile başlayan, yazıları, konuşmaları, önerileri dinleyemiyorum, okuyamıyorum. Herhalde ‘oy verilen parti’ ile ‘ideolojiyi’ aynı şey sanmaktan kaynaklanıyor bu durum. Bir insanın her eyleminin, düşüncesinin, tercihinin, tepkisinin ‘ideolojik’ olduğunu, başka türlüsünün mümkün olmadığını kavramak gerekiyor.

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