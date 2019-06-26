Saygı Öztürk: İmamoğlu’nu boşluğa düşürmek için her şeyi yapacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhur İttifakı 180, Millet İttifakı 131 üyeyle temsil ediliyor. Çoğunluk AKP’de olduğu için meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri de AKP’li. Meclisin 23 ihtisas komisyonunun tamamının başkanı AKP’li. Her komisyonda bu döneme kadar toplam 9 üye bulunuyordu. Üyelerin 5’i AKP, 4’ü de muhalefettendi. Gelelim yeni döneme: Üye sayısını 8’e indirdiler. Bunun da 5’i AKP’lilerden, 3’ü CHP’lilerden oluşuyor. Böylece, komisyonlarda CHP’nin bir karar geçirtmesi mümkün olmayacak. CHP’li üyelerin komisyonlarda sesi kısılacak. İBB Başkanlığı’nı AKP kazanamadı ama meclis çoğunluğuna güvenip istediklerini yaptırmama, İmamoğlu’nu boşluğa düşürmek için her şeyi yapacaklar. Bu böyle biline.

Saygı Öztürk’ün yazısı