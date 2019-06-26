Saygı Öztürk: İmamoğlu’nu boşluğa düşürmek için her şeyi yapacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhur İttifakı 180, Millet İttifakı 131 üyeyle temsil ediliyor. Çoğunluk AKP’de olduğu için meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri de AKP’li. Meclisin 23 ihtisas komisyonunun tamamının başkanı AKP’li. Her komisyonda bu döneme kadar toplam 9 üye bulunuyordu. Üyelerin 5’i AKP, 4’ü de muhalefettendi. Gelelim yeni döneme: Üye sayısını 8’e indirdiler. Bunun da 5’i AKP’lilerden, 3’ü CHP’lilerden oluşuyor. Böylece, komisyonlarda CHP’nin bir karar geçirtmesi mümkün olmayacak. CHP’li üyelerin komisyonlarda sesi kısılacak. İBB Başkanlığı’nı AKP kazanamadı ama meclis çoğunluğuna güvenip istediklerini yaptırmama, İmamoğlu’nu boşluğa düşürmek için her şeyi yapacaklar. Bu böyle biline.
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Gezi sanığı Tayfun Kahraman: Gezi’den korkulacak bir şey yok
Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde avukat Can Atalay’ın ardından savunmasına başlayan şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman “Gezi eyemleri kendiliğinden oluşmuştur. Bilinçli bir kurgu değildir. Milyon insana ne para yeter ne de organizasyon, iddianame başarısız bir senaryodur” dedi.
FT: Erdoğan damadını ekonomiden çekmeli, halefi reform yapmalı
İngiliz gazetesi Financial Times Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadını ekonominin başından çekmesi gerektiğini ve yeni ekonomiden sorumlu bakanın reform yapmasına izin verilmesi gerektiğini yazdı.
Gezi sanığı Can Atalay’dan mahkeme heyetine: Anayasa sadece 8’inci madde mi?
Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde savunma yapan sanık avukat Can Atalay, Gezi iddianamesini hazırlayan savcılığın ‘anayasal düzenden sadece 8’inci maddeyi anladığını’ belirterek mahkeme heyetine “Anayasanın 25, 28 ve 33’üncü maddelerinden konuşmayacak mıyız?” diye sordu.
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi: Ev hapsindeki konsolosluk çalışanı serbest
Reuters ajansının haberine göre ev hapsindeki ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk serbest bırakıldı.
Erdoğan: Kabine revizyonu gerekiyorsa yaparız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçim sonucunu değerlendirirken, “Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur” dedi. Cumhurbaşkanı, kabine revizyonu için “Gerekirse yaparız” dedi.