Saygı Öztürk: İdam cezasının getirileceği yok

Bazı siyasetçilerin konuşmalarında “idam” demeleri idamın getirileceği anlamına gelmesin. Çünkü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ve 12’nci protokolleri 2004 yılında Türkiye tarafından kabul edilmiş, kendisine verilen talimat gereği Büyükelçi Numan Hazar tarafından da imzalanmıştı. Avrupa Konseyi’ne üye olmak için idam cezasının o ülkede kaldırılmış olması da bir koşul olarak kabul ediliyor.

Avrupa Birliği, idam cezasından arındırılmış bir Avrupa istiyor. Bir tek Belarus’ta idam cezası var, o yüzden Avrupa Konseyi’ne alınmıyor. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi’nin insan haklarıyla ilgili sistemine uyuyor, Avrupa Birliği üyeliği için de idam cezasının kaldırılması ön şart olarak yer alıyor. NATO Antlaşması’nda da demokrasi, hukukun üstünlüğüne saygının esas olduğuna vurgu yapılıyor. İdam cezasının getirilmesi durumunda NATO’da da sıkıntı yaşayacağımızı konunun uzmanlarından dinledim.

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Açıkçası, idam cezasının getirileceği yok. Ama bu konu seçim malzemesi olarak kullanılmaya devam edecek, Cumhurbaşkanı da “Önüme getirilirse imzalarım” demeyi de sürdürecek. Öyle bir düzenlemenin önüne gelmeyeceğini en iyi bilen isim de Cumhurbaşkanıdır.

Saygı Öztürk’ün yazısı