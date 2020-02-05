Saygı Öztürk: Hangi şirketin kime para aktardığının ortaya çıkarılması için ‘derin araştırma’ gerekiyor

Hangi şirketin vergi kaçırmak ya da ‘kaçınmak’ için hangi kamu yararına çalışan dernek üzerinden kimlere para aktarıldığının ortaya çıkarılması için ‘derin araştırma’ gerekiyor. Bunu, yapabilecek olan da TBMM’de kurulacak araştırma komisyonu ya da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’dur. Açıkçası ne böyle bir komisyon kurulur ne de Denetleme Kurulu harekete geçirilir.
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Kızılay başkanı: Başkentgaz ismi bilinmesin diye Kızılay’ı aracı olarak kullandı
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ‘vergi kaçırma’ eleştirileriyle gündeme gelen Başkentgaz şirketinin ‘isminin faydalanıcılar tarafından bilinmemesi için’ Kızılayı aracı olarak kullandığını söyledi.
Çavuşoğlu: İdlib’de Rusya’ya önemli görevler düşüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye hükümet güçlerinin İdlib’deki Türk askerlerine yönelik saldırısına ilişkin, ”Burada Rusya’ya önemli görevler düşüyor. Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil” dedi.
Akşener: Kızılay, yandaşa kaynak aktaran naylon kuruma dönüşmüş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkentgaz’ın Ensar Vakfı’na Kızılay üzerinden bağış yapmasıyla ilgili, ‘150 yıllık tarihi olan Kızılay’ın, yandaşlara kaynak aktarmak için kullanılan bir naylon bağış kurumuna dönüştüğünü’ söyledi.
Çin’den gelen hostese karantina
İstanbul’da Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gece saatlerinde gelen bir kadın yeni tip corona virüsü taşıdığı şüphesiyle izole müşahede odasına alındı.
Beşiktaş’ta otobüs durağına dalan şoför için müebbet ve 210 yıla kadar hapis talebi
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, ‘Bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.