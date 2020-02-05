Saygı Öztürk: Hangi şirketin kime para aktardığının ortaya çıkarılması için ‘derin araştırma’ gerekiyor

Hangi şirketin vergi kaçırmak ya da ‘kaçınmak’ için hangi kamu yararına çalışan dernek üzerinden kimlere para aktarıldığının ortaya çıkarılması için ‘derin araştırma’ gerekiyor. Bunu, yapabilecek olan da TBMM’de kurulacak araştırma komisyonu ya da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’dur. Açıkçası ne böyle bir komisyon kurulur ne de Denetleme Kurulu harekete geçirilir.

Saygı Öztürk’ün yazısı