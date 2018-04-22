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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Gösterilecek aday için imza verenlerin fişleneceği söylentisi yayılıyor

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Seçim Kanunu bile yürürlüğe girmemişken, yeni anayasaya göre uyum yasaları çıkarılmamışken Türkiye’nin paldır küldür seçime götürülüşünü “Baskın Seçim”, “Acil Seçim” ve hatta “Darbe” diye niteleyenler var. Seçim, toplumu daha da kamplaştıracak düzenlemeler içeriyor. Bu kısa sürede aday belirlemek zor olacağı gibi, iktidar partisinin yeni engeller getireceğine de kesin gözüyle bakılıyor. Gönül rahatlığıyla seçime gidecek ortam bırakılmadı. AKP, milletvekili adaylığı için ön seçim yapmıyor ama hakim denetiminde ön seçim yapan ve adaylarını buna göre belirleyen siyasi partiler var. Peki bunlar hangi arada ön seçim yapacak? Adaylar kendisini nasıl tanıtacak? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza isteniyor. Şimdilerde, seçim kuruluna gösterilecek aday için “İmza verenlerin fişleneceği” söylentisi yayılıyor. Biz böyle biliyoruz ama imza konusunda ortada yasal bir düzenleme bile yok. Propaganda dönemi boyunca hep kanunsuzluklar, çıkarılan zorluklar dile getirilecek.

Saygı Öztürk’ün yazısı 

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ABD’nin insan hakları raporuna Ankara’dan tepki: FETÖ ile mücadele gözardı edilmiş

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