Saygı Öztürk: Görevden alınması için basında yer alması mı gerekiyor? Koca bakanlık ne halde…

Sağlık Bakanlığı kadrolarının Menzilciler’den temizlendiği söylense de bu doğru değil. ‘Menzil’ isimli kitabımda, tarikatın hem Menzil, hem de Sivrihisar-Buhara şeyhleri Sağlık Bakanlığı’ndaki güçlerini dinlemiştim.

Menzilciler, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolundan. Türkiye çapında da büyük bir örgütlenmeye sahip. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Menzilci kadroları üst görevlerden alındığını söylese de bunun doğru olmadığını onlar da biliyor. Eğer, Sağlık Bakanlığı görevini yapmış olsaydı, başhekim yardımcısının sosyal medyada paylaştıklarını önceden bilmesine rağmen gereğini yapardı. Görevden alınması için mutlaka siyasetçinin mi devreye girmesi ya da basında yer alması mı gerekiyor? Koca bakanlık ne halde…

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Saygı Öztürk’ün yazısı