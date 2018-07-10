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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Fethullah Gülen’in emekli maaşı yatıyor ama eline geçmiyor

 

Fetullah Gülen’in pasaportunu İçişleri Bakanlığı iptal etmişti. Emekli maaşının da kesilmesi için adım atılmıştı. Gerekçe olarak da, emekli maaşı olan kişinin 6 ayda bir “yaşadığını” kanıtlaması için bankaya gitmesi, Gülen’in de ABD’de büyükelçiliğe başvurması gerekiyordu. Gerekçe olarak bu gösterilip maaşının kesilmesi için girişimler yapıldı.

Şunu öğreniyoruz: Bir kişinin emekli maaşının tamamen kesilebilmesi için Türk vatandaşlığından çıkarılması gerekiyor. Vatandaşlıktan çıkarırsanız da, bu kez Gülen’i isteyemezsiniz. Gülen’in yaşadığı da biliniyor. Devlet son çare olarak, Gülen’in maaşının, belirlenen kayyum hesabına yatırılmasını uygun bulmuş. Türk vatandaşlığı devam ettiği için emekli maaşı yatıyor ama bu para Gülen’in eline geçmiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, isterse bir kararname çıkarıp maaşın tamamen kesilmesini sağlayabilir mi? Konuyu yakından bilen hukukçular, mümkün olabileceğini belirtiyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı

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