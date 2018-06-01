Saygı Öztürk: Erdoğan ve Gülen fotoğraflarında sadece kravatlara bakıldığında 8 görüşme olduğu anlaşılıyor

Basında yer alan Erdoğan ve Gülen fotoğraflarında sadece kravatlara bakıldığında 8 kez görüşme olduğu anlaşılıyor.

Muharrem İnce’nin, gündeme getirdiği “Parti kurmak için icazet alındığı” iddiasını kanıtlayan bir belge yok. İnce’nin konuşmasına dayanak gösterdiği Nasuhi Güngör ise kitapta yazdıklarını şimdi yalanlıyor.

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Parti kuruluşunda icazet aldığı iddiasının doğru olup olmadığını bilmiyorum. Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından gönderilen kripto incelemesini 25 Ocak 2015’de bu köşede duyurdum.

Saygı Öztürk’ün yazısı