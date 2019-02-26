Saygı Öztürk: Erdoğan eleştiriyor ama AKP afişlerinde de AKP ya da MHP amblemi yok

AKP Genel Başkanı, Mansur Yavaş’ın seçim afişlerinde partisinin logosunu kullanmadığını eleştiriyor ama reklam panolarına baktığımızda AKP’nin Büyükşehir Adayı Mehmet Özhaseki’nin, AKP’nin ilçe adaylarının hiçbirisinde AKP ya da seçim işbirliği yaptığı MHP’nin amblemlerini göremezsiniz.

Erdoğan ile Özhaseki’nin fotoğraflarının birlikte yer aldığı afişlerde de, adayların reklam panolarındaki tekli fotoğraflarında da durum böyle. Sadece elektrik direklerine asılan tekli fotoğraflarda parti amblemi kullanılmış. O zaman reklam panolarında gördüğümüz AKP’li adayların fotoğraflarını siz de inceleyin. Bakalım, siz AKP ya da işbirliği yaptığı MHP’nin amblemlerini görebilecek misiniz?

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Mansur Yavaş’ın da reklam panolarında bulunan AKP adaylarının da yaptığı doğru. Çünkü, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 60’ıncı maddesi (Değişik: 8.4.2010- 5980/8. madde) emrediyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı