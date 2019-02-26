Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Erdoğan eleştiriyor ama AKP afişlerinde de AKP ya da MHP amblemi yok

AKP Genel Başkanı, Mansur Yavaş’ın seçim afişlerinde partisinin logosunu kullanmadığını eleştiriyor ama reklam panolarına baktığımızda AKP’nin Büyükşehir Adayı Mehmet Özhaseki’nin, AKP’nin ilçe adaylarının hiçbirisinde AKP ya da seçim işbirliği yaptığı MHP’nin amblemlerini göremezsiniz.

Erdoğan ile Özhaseki’nin fotoğraflarının birlikte yer aldığı afişlerde de, adayların reklam panolarındaki tekli fotoğraflarında da durum böyle. Sadece elektrik direklerine asılan tekli fotoğraflarda parti amblemi kullanılmış. O zaman reklam panolarında gördüğümüz AKP’li adayların fotoğraflarını siz de inceleyin. Bakalım, siz AKP ya da işbirliği yaptığı MHP’nin amblemlerini görebilecek misiniz?

Reklam

Mansur Yavaş’ın da reklam panolarında bulunan AKP adaylarının da yaptığı doğru. Çünkü, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 60’ıncı maddesi (Değişik: 8.4.2010- 5980/8. madde) emrediyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı

Reklam

SON HABERLER

Eski AK Partililer parti kurabilir mi, kurarsa ne olur?

LEVENT GÜLTEKİN [email protected] @acikcenk  Eski Ak Partililerin yeni bir parti kurmaya hazırlandığı söyleniyor. Buna göre Ahmet Davutoğlu bir parti kurma hazırlığında ve epeyce mesafe kat etti. Bir diğer iddiaya göre ise Abdullah Gül’ün desteklediği, başında Ali Babacan’ın bulunduğu ayrı bir ekip de parti kurma hazırlığında. Bu iki ekibin birleştirilmeye çalışıldığı da söyleniyor. Benim edindiğim bilgilere […]

AKP’liler devlet korumasındaki kadınları ifşa etti

Çanakkale’de AKP Çanakkale il başkanı Gültekin Yıldız’ın eşi Şerife Ersoy Yıldız ve AKP’li Çanakkale Belediye Meclis üyesi Huriye Doğancı, devlet koruması altındaki kadınların yaşadığı Konukevi’ni ziyaret etti, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...