Saygı Öztürk: Dokunan hep yandı

2007 yılının Şubat ayına gidelim. Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Adnan Oktar’ın ‘Harun Yahya’ takma adıyla yazdığı ‘Yaratılış Atlası’ adlı kitabı, AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer tarafından TBMM’de milletvekillerine dağıtılıyor.

Buna ilişkin haberde şöyle deniliyor: “Genç Parti Milletvekili Emin Şirin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Bülent Arınç da dahil olmak üzere tüm milletvekillerine birer mektup göndererek, kitabın iade edilmesini istedi.”

Reklam

O açıklamada, Adnan Hocacıların hangi siyasetçi çocuklarına el attığına ilişkin çok önemli bir iddia da, annenin sözlerine dayanılarak belirtilmişti.

Bitmiyor, dönemin CHP Milletvekili Atilla Kart 7 Mart 2007’de, TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın cevaplandırmasını istediği soru önergesinde kitap konusuna değiniyor. Kart, önergesine “Adnan Oktar’ın yazdığı kitabı, açıklayacağım sebeplerle makamınıza iletiyorum” diye başlıyor.

Reklam

Emin Şirin siyasetin dışına itildi. CHP’nin araştıran, soruşturan hukukçu milletvekili Atilla Kart da, son iki seçimdir aday gösterilmedi. Açıkçası dokunan hep yandı.

Saygı Öztürk’ün yazısı