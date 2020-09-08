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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin, ilan edilmiş bir MEB’si yok

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de öncelikli olarak yapması gereken düzenleme ve uygulama, karasularının 12 mil olduğunu Birleşmiş Milletler’e ve uluslararası topluma ilan etmesidir. Ali Kurumahmut “Doğu Akdeniz’in yarısında 6 mil, yarısında 12 mil karasuyu uygulamasının, haklarımız ve ulusal çıkarlarımız bakımından da, politik, stratejik ve hukuki olarak izahı yoktur” diyor. Yani, ihmaller zincirini ortaya koyuyor.

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip bir kıta ülkesi olan Türkiye’nin, ilan edilmiş bir MEB’si yok. Ali Kurumahmut “Türkiye, daha fazla gecikmeye fırsat vermeden, Birleşmiş Milletler’e bildirilen Doğu Akdeniz Türk kıta sahanlığını, yayınlayacağı bir ulusal düzenleme ile MEB olarak da ilan etmeli ve bunu uluslararası topluma bildirilmeli” görüşünü ısrarla vurguluyor. Gerisi yetkililerin atacağı adımda.

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Saygı Öztürk’ün yazısı

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