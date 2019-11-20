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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: CHP’ye oy veren HDP’lilerin neredeyse tamamı terörist gibi gösteriliyor

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre HDP 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye başkanlığı, bin 230 belediye meclis üyeliği ve 102 il genel meclis üyeliği kazanmıştı. Kayyım atanan il ve ilçelerde meclis üyelikleri ortadan kaldırıldı. Bütün yetki vali ve kaymakamlarda toplandı.

Son yıllarda siyaset hep HDP üzerinden yapılıyor. CHP’ye oy veren HDP’lilerin neredeyse tamamı terörist gibi gösteriliyor. Bundan İYİ Parti de nasibini alıyor. Oylar AKP’ye verildiğinde bir sorun yok ama HDP’linin CHP’ye oy vermesini “CHP’nin PKK ile işbirliği” olarak yorumlayanların da az olmadığını biliyoruz. Yani siyaset hep HDP üzerinden yürütülüyor.

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Saygı Öztürk’ün yazısı

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