Saygı Öztürk: CHP’de YSK korkusu

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı, kongresinin üzerinden 6 ay geçmediğini gerekçe gösterip İYİ Parti’yi seçime sokmamaktı. CHP’den istifalar olduktan ve 15 milletvekili İYİ Parti’ye katıldıktan sonra, aynı YSK bu kez öyle bir karar aldı ki, 41 il’de teşkilatlanmayı, kurucular kuruluyla kongre yapılmasını seçime katılmak için yeterli saydı.

Eğer, 15 milletvekili İYİ Parti’ye geçmemiş olsaydı, YSK’nın kararı belliydi: İYİ Parti seçime giremez… İşte, YSK’nın hali de böyle.

Reklam

Bu arada, YSK Başkanı Sadi Güven ve bazı üyelerinin CHP Genel başkanıyla davalık olduğunu da hatırlatalım.

CHP yönünden, istifa eden milletvekillerinin İYİ Parti’den ayrılıp CHP’den aday gösterilmeleri halinde bir sorun gözükmüyor. Ama, YSK’nın ne yapacağı da belli olmaz. Hele, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından sonra, CHP ve İYİ Parti hakkında olumlu düşünülmediği de ortada.

Reklam

Saygı Öztürk’ün yazısı