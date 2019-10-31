Saygı Öztürk: CHP yönetimindeki bazı kişiler Muharrem İnce’ye selam bile vermiyor

Muharrem İnce, iddiasından hiçbir şey kaybetmiş değil. “CHP’nin Genel Başkanı olacağım. Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı seçimine gireceğim ve kazanacağım” diyor. Böyle bir şey olur mu bilemem ama İnce, inceden inceye çalışıyor.

Dahası, genel başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanacağını belirtiyor. Görüşü, CHP’nin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde. Eğer, genel başkan seçilirse Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Muharrem İnce bunları söylüyor ama CHP Genel Merkezi’nde böyle bir hava yok. Daha doğrusu ne genel başkanlık, ne de Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemlerinde değil.

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Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi illerin büyükşehir belediye başkanlığını CHP adaylarının kazanmasıyla, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önemli bir güç elde ettiğini herkes kabul ediyor. CHP yönetimi içinde yer alan bazı kişilerin de Muharrem İnce’ye selam bile vermediklerini de parti içinde olanlar biliyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı