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Saygı Öztürk: ‘Böyle muhalefet olmaz’ diyenler, yürüyüş başladığında neredeydiniz?


 

15-16 Haziran Direnişi bundan 47 yıl önce devlet eliyle sendikal bürokrasinin güçlendirilmesine karşı işçilerin isyanıydı. Eylemin giderek yaygınlaşması üzerine Kocaeli ve İstanbul’da sıkıyönetim ilan edilmişti.

İşçi eyleminin yıldönümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saat tam 11.20’de “adalet” yürüyüşünü “Türk övün, çalış, güven” yazılı heykelinin hemen yanından başlattı.

“CHP şöyle yapsın”, “CHP böyle yapsın”, “Böyle muhalefet olmaz” diyenler, her fırsatta eleştirenler yürüyüş başladığında siz neredeydiniz? Yine mi “böyle olmaz” deyip eleştirinizi sürdürdünüz?

Kılıçdaroğlu, arkasından yüz binlerce kişinin yürüdüğünü görmekten kuşkusuz son derece memnun olur, yasal sınırlar içinde eylem türünü de genişletir. Ama, arkasına baktığında cılız bir kalabalık görürse, Kılıçdaroğlu ne yapsın?

Saygı Öztürk’ün yazısı

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