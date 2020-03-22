Saygı Öztürk: Böyle bir dönemde askere alınmalar şart mı?

Çağrılar yapılıyor, “Sokağa çıkmayın, kişilerle aranızdaki mesafe en az iki metre olsun” diye. Dünden bu yana askere gidecek gençlerimizin uğurlama törenleri yapılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın bu törenleri koronavirüs nedeniyle yasaklamasına rağmen dinleyen olmadı. Gelip uğurlayanlar olduğu gibi askere teslim edilecek olan genci katılacağı askeri birliğe kadar teslim etmek için yola çıkanlar da az değil.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) büyük ölçüde profesyonelleşmişti. Peki, 10 bin civarında askeri böyle kritik bir dönemde askere almak zorunda mıydık? Bunun başka çözümü yok muydu? Türkiye’nin her tarafından değişik birliklere asker gönderiliyor. Bunların arasından virüslü çıkmayacağını da kimse garanti edemez.

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Saygı Öztürk’ün yazısı