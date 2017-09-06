Saygı Öztürk: Boşuna söylenmemiş ‘Adalet bir gün size de lazım olur’ diye

Yeni Adli Yıl açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü’yle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 bin 302 hakim ve savcı ihraç edildi, bunlardan yaklaşık 2 bini tutuklandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) en etkin isimlerinin başında 1. Daire Başkanı İbrahim Okur geliyordu. O, 14 aydır cezaevinde olmasına karşın henüz iddianamesi de hazırlanmayanlar arasında yer alıyor.

Boşuna söylenmemiş “Adalet bir gün size de lazım olur” diye. Geçmişte de, yargıda birçok olumsuzluk yaşandı. Kumpaslara, şikayetlere gerekli duyarlılık gösterilmediğinden yakınılıyordu, şimdi de yakınılıyor. İddianamelerin geç hazırlandığı, tutukluluğun cezaya dönüştüğü belirtiliyordu, bugün de aynı şeyler var. HSK’da umut bağlanan, adaleti yerleştireceğine inanılanların da bir şey değiştiremediği anlaşılıyor.

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Saygı Öztürk’ün yazısı