Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Belediyelerle işbirliği yapabilecek vakıflar cumhurbaşkanı kararıyla tespit ediliyor

Her vakıf ve dernek belediyelerle iş birliği yapamıyor. Derneğin yalnızca kamu yararına çalışan dernek olması, vakıfların ise vergi muafiyeti tanınmış vakıflardan olması gerekiyor. Kamu yararına çalışan dernekler, cumhurbaşkanı kararıyla tespit ediliyor.

Asıl cevaplandırılması gereken kamu yararına çalışan derneklerin hangileri olduğu, bu derneklerin hangi ölçüte göre seçildiği, bu derneklerin ne derece şeffaf olduğu, kamu olanaklarından yararlanan dernek ve vakıflara hangi belediyenin ne gibi olanaklar, ayrıcalıkların tanındığıdır. AKP’ye yakınlık anlaşılıyor ki en büyük kriter oluyor.

Reklam

Saygı Öztürk’ün yazısı

SON HABERLER

Ne izlesek: Beş film önerisi

[email protected] Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik. Örümcek Adam: Evden Uzakta  Filmde Tom Holland, ‘Avengers: Endgame’deki olayların ardından değişmiş bir dünyada yeni tehditlere karşı durmak için harekete geçmesi gereken süper kahraman olarak geri dönüyor. Film, Örümcek Adam evrenini genişletirken, Peter Parker’ı kendi ‘çöplüğü’ olan New York’tan ve güvenli limanından çıkartıp, aslında bir okul gezisi olması gereken Avrupa […]

Heineken’i kaçıran mafya babasına müebbet hapis

Dünyanın en büyük bira üreticilerinden Heineken’in sahibi Freddy Heineken’in kitap ve filmlere konu olan kaçırılması suçundan da hüküm giymiş Hollandalı mafya babası Willem Holleeder 2000-2015 yılları arasındaki cinayetler nedeniyle müebbet hapse çarptırıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...