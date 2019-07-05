Saygı Öztürk: Belediyelerle işbirliği yapabilecek vakıflar cumhurbaşkanı kararıyla tespit ediliyor

Her vakıf ve dernek belediyelerle iş birliği yapamıyor. Derneğin yalnızca kamu yararına çalışan dernek olması, vakıfların ise vergi muafiyeti tanınmış vakıflardan olması gerekiyor. Kamu yararına çalışan dernekler, cumhurbaşkanı kararıyla tespit ediliyor.

Asıl cevaplandırılması gereken kamu yararına çalışan derneklerin hangileri olduğu, bu derneklerin hangi ölçüte göre seçildiği, bu derneklerin ne derece şeffaf olduğu, kamu olanaklarından yararlanan dernek ve vakıflara hangi belediyenin ne gibi olanaklar, ayrıcalıkların tanındığıdır. AKP’ye yakınlık anlaşılıyor ki en büyük kriter oluyor.

Reklam

Saygı Öztürk’ün yazısı