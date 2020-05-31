Saygı Öztürk: Belediyeleri zor günler bekliyor

AKP’li belediyeler, devletin olanaklarından yararlandırılırken, diğer belediyelerin desteksiz bırakılması siyasi hesapların sonucudur. Evet, şu anda halka önemli destekler yapılıyor ama bu nereye kadar ve hangi parayla sürdürülecek? Açıkçası… Belediyeleri zor günler bekliyor.
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Pentagon’dan askere ‘Minneapolis’e konuşlanmaya hazır ol’ talimatı
ABD’nin Minneapolis kentinde, siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan gösteriler ve şiddet olayları üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis’e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi.
Bilet sitesi CEO’su: ‘Normalleşme’ satışlarıyla geçen yılın yüzde 50’sine ulaştık
Seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırılacağının duyurulmasıyla nisan ayında durma noktasında olan bilet satışları kısmen arttı. Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik açıklamadan sonra perşembe ve cuma günlerinde satılan biletlerle geçen yılın aynı döneminin yüzde 50’sine ulaşıldığını dile getirdi.