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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Belediyeleri zor günler bekliyor

AKP’li belediyeler, devletin olanaklarından yararlandırılırken, diğer belediyelerin desteksiz bırakılması siyasi hesapların sonucudur. Evet, şu anda halka önemli destekler yapılıyor ama bu nereye kadar ve hangi parayla sürdürülecek? Açıkçası… Belediyeleri zor günler bekliyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı

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Pentagon’dan askere ‘Minneapolis’e konuşlanmaya hazır ol’ talimatı

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan gösteriler ve şiddet olayları üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis’e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi.

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