Saygı Öztürk: Belediyeleri zor günler bekliyor

AKP’li belediyeler, devletin olanaklarından yararlandırılırken, diğer belediyelerin desteksiz bırakılması siyasi hesapların sonucudur. Evet, şu anda halka önemli destekler yapılıyor ama bu nereye kadar ve hangi parayla sürdürülecek? Açıkçası… Belediyeleri zor günler bekliyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı