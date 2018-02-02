Saygı Öztürk: Bazı TSK mensupları ÖSO’cularla çekilen fotoğraflardan rahatsız

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Askeri kaynaklardan edindiğim bilgi, ÖSO içinde farklı grupların bulunduğudur. Harekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel,askerimizin yanında, ele geçirilen dağlarda oluyor. Bu harekatta yararlılıkları bilinen ÖSO mensupları da Korgeneral Temel ve diğer komutanlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hassasiyetleri bilinen bazı TSK mensupları, bugün ÖSO içinde yer alan ancak yarın nerede ve kiminle birlikte olacakları konusunda kuşkular bulunan ÖSO’cularla çekilen fotoğrafların ilerde ülkemiz aleyhine kullanılabileceğini de söylüyorlar.

Yine başka bir duyarlılığı daha hatırlatalım: Vatandaşımız, askerimizin yanındadır. Sevgisini her zaman gösteriyor. Bu amaçla evlerinde yemek pişiren, sarma, börek yapanlar, bunları askerimize getirip ikram ediyor. Evet, bu sevgi tamam ama sonuçta yabancı bir ülkeye harekat yapılırken, askerimize karşı art niyetli olanların, yemeklerin içine zehirleyici maddeler koyabileceği de hatırlatıyorlar. İlk günlerde sevgiye karşılık vermek için getirilenler alınırken, şimdi alınmaması da işte bu konudaki duyarlığın sonucudur.

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Saygı Öztürk’ün yazısı