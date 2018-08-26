Saygı Öztürk: Bazı il ve ilçe müftülükleri, imamları cuma günleri cemaatten para toplamakla görevlendiriyor

Bazı il ve ilçe müftülükleri, imamları cuma günleri cemaatten para toplamakla görevlendiriyor. Camilerin büyüklüğüne, cemaat durumuna göre hangi cami imamından ne kadar para isteneceği de belirlenmiş. Eğer, imam kendisinden istenen parayı toplayamamışsa, cemaatin önde gelenlerine “yalvar-yakar” oluyor ve istenen para miktarını tamamlamaya çalışıyor.

Gerekçe de “Falanca cami için para” deniliyor. Bakıyorsunuz, sözde yardım toplanmak istenen cami başka bir ilçe sınırında. O yüzden toplanan paranın amaç doğrultusunda harcandığı konusunda şüpheler var. Paranın toplanış biçiminde de, harcanmasında da eleştirilecek çok şeyler olduğunu din görevlileri anlatıyor anlatmasına ama aldıran yok. Biz hatırlatmayı görev bildik.

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Saygı Öztürk’ün yazısı