Saygı Öztürk: Bakan Selçuk sözünü yerine getiremedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve geldiğinde üniversiteler tarafından açılan ve her isteyenin katıldığı öğretmenlik formasyonu kaldıracağını söylemişti. Yerine, açılacak sınavda başarılı olanların formasyona tabi tutulacağını söylemişti. Bakan sözünü yerine getiremedi.

Örneğin, Ankara Gazi Üniversitesi öğretmenlik formasyonu ile ilgili ilan vermiş. Sınava girsin girmesin, kazanma şansı olsun olmasın 15 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacak. 14 Haziran’da liste kesinleşecek. Adaylardan 21 Haziran’da bin 27 lira, ocak ayında da bin 27 lira olmak üzere 2 bin 54 lira alınacak. Sadece Gazi Üniversitesi’nin bu konuda ayırdığı kontenjan bin 246 kişi. Kontenjanın bir kısmı halen öğrenim görenlere, 540’ı da dışarıdan gelecek olanlara ayrılmış. Yalnız Gazi Üniversitesi değil, formasyon eğitimi vermek için başvuran bütün üniversitelere YÖK tarafından izin verilmiş.

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Saygı Öztürk’ün yazısı