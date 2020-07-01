Saygı Öztürk: Ayasofya müze olmaktan çıkarılırsa, Ruhban Okulu’nun açılması gündeme gelebilir

Perşembe günü Danıştay 10. Dairesi, Başkan Yılmaz Akçil’in başkanlığında toplanacak. Bu duruşma, halka açık olacak. Duruşma yapılacak ama, heyet kararını aynı gün vermeyecek. Kararını açıklaması için 15 gün içimde yapılacak. Danıştay’ın nasıl karar verdiği o zaman belli olacak.

Danıştay’ın önceki kararlarını, içtihatlarını incelediğimizde, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi konusunun hukuki değil, siyasi kararı gerektirdiği anlaşılıyor. Nitekim, geçmişte de bu yönde karar verilmiş. Yargı, siyasi döneme, siyasi olaylara göre değil, hukuka göre karar vermeli. İşte, Danıştay’dan da beklenen budur.

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Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılmasının ardından, Ruhban Okulu’nun açılmasının da gündeme gelebileceğini biz şimdiden not düşmüş olalım.

Saygı Öztürk’ün yazısı