Saygı Öztürk: Ankara’da müfettişler çok önemli bulgulara ulaştı

Başkan Yavaş, geçmişte kimlere emsal artışlarıyla nasıl rantlar sağlandığının ortaya çıkarılmasına ilişkin önergeyi Teftiş Kurulu’na havale etti. İmar Dairesi’nin iş ve işlemlerini incelemek üzere 10 müfettiş görevlendirildiğini SÖZCÜ duyurmuştu.

Müfettişler geçmişe dönük araştırmalar yaparken, çok önemli bulgulara ulaştı. İncelenen 101 dosyadan 65’inde rant, haksız kazanç elde edildiği ortaya konuldu. Bu haksızlıklara yol açtıkları gerekçesiyle, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmar ve Şehircilik Dairesi eski başkanları Samet Kaya, Ömer Faruk Erciyes, eski genel sekreterler Kamil Kılıç, Asım Balcı, eski belediye başkanvekili Ali Gökşin, eski genel sekreter yardımcıları Yunus Aluç, Altan Raşit Civan, ‘Doğukan İmar’, ‘Hisar Proje’, ‘Pusula İmar’, ‘Asya-Tek’ şirketlerinin yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu

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Saygı Öztürk’ün yazısı