Saygı Öztürk: Adnan Oktar grubu, siyasi işlerle ilgilenmek üzere de bir ekip kurmuş

Yargıtay 8. Dairesi’nin 2007 yılındaki kararında Adnan Oktar grubuyla ilgili önemli bilgiler yer alıyor ve o bilgilerin son gözaltılarla da ilişkili olduğu anlaşılıyor.

Örgütlerinin daha da güçlenmesi için siyasi işlerle ilgilenmek üzere de bir ekip kurdu. Bazı örgüt üyelerin, bir siyasi partinin çeşitli kademelerindeki yönetimlerine girdikleri, destekledikleri bir siyasi parti liderine parti içi muhalefet yapan kişilerle görüşerek ikna etmeye çalıştılar.

Reklam

Sonrasında da parti içinde muhalefetten vazgeçmeyen kişileri yıldırmak ve sindirmek için hazırladıkları karalama metinlerini birçok kişi ve kuruma gönderdikleri, bu kişilere ait telefon kayıtlarını yasal olmayan yollardan ele geçirerek kimlerle görüştüklerini tespit ettikleri, yine bu kişileri takip ederek kimlerle buluşup ne konuştuklarını belirledikleri, buna ilişkin birçok evrak sanıkların evlerinde ve bilgisayarlarında ele geçirildi.

Saygı Öztürk’ün yazısı