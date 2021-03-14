Saygı Öztürk: Abdullah Öcalan’ın istediği oldu!

“Çözüm süreci” döneminde, PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ın isteklerinden birisi de ilkokullarda okutulan Andımız’ın kaldırılmasıydı. 2013 yılında Andımız yönetmelikten çıkarıldı.

Yapılan bu değişikliği de içeren düzenlemeler meğer ne kadar önemliymiş! “Andımız’ın kaldırıldığını” 8 dilde bastırılan kitaplarla dünyaya duyurdular.

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Andımız madem bu kadar zararlıydı da AKP hükümetleri 11 yıl niçin bekledi? Bırakın adım atmayı, kaldırılmasına ilişkin açılan davalarda, Andımız’ı canla-başla niçin savundunuz? Ne yazık ki siyasetçilerimiz, o iktidara yakınlığı ile bilinen yazarlarımız o gün Andımız’ın gerekliliğini savunurken, sonra onlar da yerden yere vurdu. Hangi söylediğinize, yazdığınıza inanılsın?

Saygı Öztürk’ün yazısı