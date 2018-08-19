Saygı Öztürk: 15 Temmuz olaylarına katılanlar için idam cezası tehlikesi geçmiş de sayılmaz

Sanki Yunanistan 18 adamızı işgal etmemiş gibi sessizlik var. Bu konu konuşulmuyor, rutin bir olaymış gibi gündeme bile getirilmiyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişimine katılan ve Yunanistan’a kaçan askerler iade edilmiyor. Gerekçe, “Evet, Türkiye’de şu anda idam cezası yok ama her an getirilebileceği”dir. Her ne kadar “yasalar geriye işlemez” denilse de 15 Temmuz olaylarına katılanlar için idam cezası tehlikesi geçmiş de sayılmaz. Bunun işaretleri de son dönemde açıklamalara yansıyor.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, terör başta olmak üzere bazı suçlar için idam cezasının getirilmesinin öncülüğünü yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önüne idam cezası ile ilgili karar gelmesi halinde imzalayacağını söylüyor. Destici 22 Mayıs 2015 tarihinde Erzurum’da idamlarla ilgili şu açıklamayı yapıyor:
“Mısır’da, Mursi hakkında verilen idam kararı üzerinden, AKP oy devşirmeye çalışıyor. İdamın hepsine karşıyız. Bu konuda bedel ödemiş hareketiz. Bu konuda kimse bizim elimize su dökemez.”
Bir şey demedik. sadece bir arşiv hatırlatması yaptık…