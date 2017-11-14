Sayan’ın ‘intihal’ iddiasına ‘Fi’nin yazarı Kohen’den tazminat davası: 2009’da başladım

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

‘Fi-Çi-Pi’ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, üçlemenin ilk cildi ‘Fi’nin kendi kitabı ‘Bağlanma Korkusu’yla aynı olduğunu öne süren oyuncu ve yazar Başak Sayan’a 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Sayan’ın ‘Bağlanma Korkusu’, ‘Kelebeğin Kaderi’ ve ‘Ölü Kuşların Sessizliği’ adlı üç kitabı bulunurken, ‘Bağlanma Korkusu’ dışındaki diğer iki kitabı, Kohen’in üçlemesiyle aynı yayınevinden çıktı.

Reklam

‘Bağlanma Korkusu’nda ‘Fi’den esinlenmekle itham edilen Sayan, Twitter hesabından Kohen’i intihal yapmakla suçlamıştı.

Kohen’in yayıncısı Destek Yayınları, iddiayı yalanlamış, Sayan’ı ‘şöhretten nemalanmak’la suçlamıştı. Kitabı incelendiğini duyuran yayınevi, aralarında bir benzerlik bulunmadığını açıklamıştı.

‘2009’da dizi senaryosu olarak yazdım’

Habertürk’ten Hayati Arıgan’nın haberine göre, kitabı yayınladıktan dört yıl sonra Sayan’ın kötü niyetli olarak bu iddiayı ortaya attığını belirten Kohen, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Kohen iki kitap arasında intihal olup olmadığını mahkemenin tespit ederek, intihali kimin yaptığının belirlenmesini istedi

“Fi-Çi-Pi üçlemesinin konusunu ve karakterlerini 2009’da dizi senaryosu olarak yazmaya başladım” diyen Kohen intihal iddiasının onur kırıcı olduğunu belirtip Sayan’ın mal varlığına ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.