Sayan kardeşlerle aile boyu bürokrasi: Kardeşinin yardımcısını müsteşar atadı

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Her bir kardeşinin farklı bir bürokratik mevkide olduğu anlaşılınca tepki çeken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, erkek kardeşinin yardımcısını da kendisine müsteşar olarak atadı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, müsteşar Ebubekir Şahin’i görevden alan Kaya yerine, kardeşi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı olan Ömer Fatih Sayan’ın yardımcısı Aysel Kandemir’i atadı.

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Görevden alınan Şahin’in de başka bir yere atamasının yapılacağı belirtildi.

Şahin görevden alınmasının ardından “Bir gün bir kapı açılır ve sen tüm kapananlar için şükredersin” mesajını paylaştı.

Kaya’nın kardeşleri, bakanlık, belediyeler ve büyükelçiliğe kadar uzanan bürokrasi çevrelerinde koltuklara sahip durumda.

AKP döneminde devlette kadrolaşmanın simgesi sayılabilecek Sayan kardeşlerin görevleri şöyle:

* Kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak geçen hafta Kuveyt Büyükelçisi atandı.

* Kardeşi Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı.

* Diğer kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi.

* Yengesi Ayşe Hilal Sayan Kotek, getirildiği BTK müsteşar yardımcılığından tepkiler üzerine alındı.