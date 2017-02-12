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Yaramazlara biraz batar!

‘Savunmasız’ hava sahası: Galatasaray’ın ligde yediği 20 golün 12’si kafa vuruşlarından geldi 

Süper Lig’in 20’nci haftasında Kayserispor’a iki kafa golüyle 2-1 mağlup olan Galatasaray’ın hava toplarındaki zafiyeti dikkat çekiyor.

Fotoğraf: twitter.com/KayserisporFK

Opta Can’ın verilerine göre, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde kalesinde gördüğü 20 golden 12’si kafa vuruşlarından geldi.

7 milyon avro harcandı

Defans hattını güçlendirmek için sezon başında 4.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bursaspor’dan Serdar Aziz’i kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde de Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık’a 2.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında imza attırmıştı.

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