‘Savunmada ilk 100’ listesine iki Türk şirketi daha girdi

Savunma sanayi listesi ‘Defense News Top 100’de yer alan Türk şirketi sayısı yediye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanan listede bu yıl Türk şirketi sayısı beşten yediye çıktı.

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Listeye 2006 verileriyle 93’üncü sıradan giren, geçen yıl 52’nci sıraya kadar yükselen ASELSAN, bu yıl ilk 50’ye çıktı.

ASELSAN, 2018’de 1 milyar 792 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 21 artırarak 2 milyar 172 milyon dolara çıkardı. Bu ciroyla 48’inci basamağa çıktı.

TUSAŞ kademe atladı

Hava platformları geliştirip üreten, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi uluslararası üreticilerin önemli tedarikçilerinden biri olan TUSAŞ ise 2011 verileriyle ilk kez 83’üncü sıradan girdiği listede kademe atladı.

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Şirketin 2018’de 1 milyar 307 milyon dolar olan savunma sanayisi cirosu yüzde 42 artarak 2019’da 1 milyar 858 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçen yıl 69’uncu sırada yer alan şirket 16 basamak ilerleyerek 53’üncü sırada yer buldu.

TUSAŞ’ın geçen yılki toplam cirosu 2 milyar 266 milyon doları bulurken, bunun yüzde 18’i sivil havacılığa yönelik faaliyetlerden elde edildi.

BMC tutundu

Listeye ilk kez geçen yıl giren zırhlı kara araç üreticisi BMC, bu yıl da listede yer aldı.

Listeye 554 milyon dolarla 85’inci sıradan giriş yapan BMC, geçen yılki 533 milyon dolar savunma sanayisi cirosuyla dört basamak geriledi ve 89’uncu sırada yer buldu.

BMC son olarak Altay tankının seri üretimi için görevlendirilmişti.

ROKETSAN ve STM bu yıl da listede

Geçen yıl 89’uncu sıradaki ROKETSAN, bu yıl 91’inci basamakta yer aldı.

Cirosu yüzde 1 azalarak 515 milyon dolara gerileyen ROKETSAN, listede iki basamak aşağıya indi.

ROKETSAN’ın son dönemde ürünleri arasında Bora, TRG-300 Kaplan, TRG-122 füzeleri, Mini Akıllı Mühimmat MAM-C, lazer güdümlü füze Cirit, orta ve uzun menzilli tanksavar füzeleri UMTAS ve OMTAS, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze L-UMTAS, SOM ve JSF uyumlu SOM-J hassas güdümlü stand-off mühimmatları, Hisar hava savunma füzeleri, Teber lazer güdüm kiti, deniz seyir füzesi Atmaca, hava savunma sistemi Sungur yer alıyor.

Listede geçen yıl 85’inci sırada yer alan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bu yıl yedi basamak geriledi ve 92’nci oldu.

Cirosu yüzde 14 azalarak 564 milyon dolardan 485 milyon dolara düşen şirket, askeri deniz araçların tasarımı, modernizasyonu ve inşasında görev alıyor. STM, son dönemde özellikle kamikaze (vurucu) insansız hava araçları, uydu teknolojileri, duvar arkası radar ve siber güvenlik çözümlerine odaklanıyor.

FNSS ve HAVELSAN listeye giriş yaptı

Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, 98’inci sıradan bu yıl listeye girme başarısı gösterdi.

FNSS, 2018’deki 367 milyon dolarlık cirosunu geçen yıl yüzde 2 artırarak 374 milyon dolara çıkardı.

Listeye bu yıl ilk kez giren bir diğer Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN oldu.

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, 278 milyon dolarlık ciroyu yüzde 6 artırarak geçen yıl 295 milyon dolara yükseltti.

HAVELSAN listeye 99’uncu sıradan giriş yaptı.

İlk beş sıra ABD şirketlerinin

‘Defense News Top 100‘e sekiz yeni şirket girdi.

Listenin zirvesinde ise ABD’li şirketler yer aldı.

Listenin ilk beş sırasında 50 milyar 506 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, 34 milyar 300 milyon dolarla Boeing, 29 milyar 512 milyon dolarla General Dynamics, 28 milyar 600 milyon dolar ciroyla Northrop Grumman ve 27 milyar 448 milyon dolarla Raytheon Company yer aldı.