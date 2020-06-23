‘Savunma yürüyüşü’ vazgeçirmedi: Baro tasarısında son aşamaya gelindi

Baro başkanlarının ‘Savunma Yürüyüşü’yle tepki gösterdiği baroların yapısında değişiklik öngören tasarıda sona gelindiği, düzenleme yasalaşırsa Ankara, İstanbul ve İzmir’de ‘çoklu baro’ kurulmasının yolunun açılacağı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre AKP’nin MHP ile de görüşerek hazırladığı 27 maddelik tasarının muhalefetin görüşü alındıktan sonra, cuma ya da en geç gelecek hafta başında TBMM başkanlığına sunulması planlanıyor.

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AKP’li yetkililere dayandırılan habere göre, tasarının TBMM tatile girmeden önce, yani en geç temmuz ortasında yasalaştırılması planlanıyor.

Ekimde yapılacak baro seçimleri ve Mayıs 2021’deki Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimleri de bu düzenlemeden etkilenecek.

Buna göre üye sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin üyenin imzasıyla birden fazla baro kurulabilecek. Bu kriter şu an için sadece üç büyük ilde sağlanıyor.

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Tasarıda TBB yönetiminin delegeler tarafından değil, baro başkanları tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Öte yandan, TBB’nin olağanüstü genel kurula çağrılması için, 10 baro yönetim kurulunun kararı yeterliyken, yasa teklifi ile bu sayı 25 baroya çıkarılıyor.

Geçen yıl 12 baro başkanı TBB’yi olağanüstü genel kurula çağırarak seçim yapılmasını istemiş, bunu yerine getirmeyen yönetim kanuna aykırı hareket etmekle suçlanmıştı.

Baro başkanları ve avukatlar, Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde yapılmak istenen değişikliğe karşı 19 Haziran günü birçok ilden yürüyüş başlatmış, dün Ankara’ya ulaşan grup polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Baro seçimlerinde değişiklik Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren açıklamasını sert bir dille eleştirmesinden sonra iktidar tarafından gündeme getirilmiş, MHP de bunu desteklemişti.