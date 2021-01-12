‘Savunma Sanayii’ projelerini yabancılara aktaranlara operasyon

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) projelerini yabancı firmalara aktardığı tespit edilen altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: ssb.gov.tr

Ankara başsavcılığının açıklamasında, MİT ve Ankara polisinin, ‘yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba’ operasyon yaptığı kaydedildi.

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Açıklamada, MİT tarafından savunma sanayine yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici istihbarat operasyonları kapsamında, rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Savcılık şunları kaydetti: “MİT ve Ankara İI Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli halde bir yıldır sürdürdükleri çalışmayla SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren ‘yabancı firma temsilciliği yapan şirket’ yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi.”

Biri eski proje müdürü

SSB’yle koordineli yürütülen operasyonda, kurum çalışanları ile ‘çıkar ilişkisinde bulundukları’ şirket temsilcilerinden oluşan altı kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden birinin eski proje müdürü olduğu aktarıldı.

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Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerindeki aramada, yüksek miktarda döviz bulunduğu aktarılan açıklamada, zanlıların dijital materyallerine el konduğu da ifade edildi.