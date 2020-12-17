Savunma Sanayii başkanından ABD yaptırımı yorumu: Endişeye mahal yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar konusunda endişe edilmemesini istedi.

Fotoğraf: AA

ABD, Rusya’da S-400 hava savunma sistemi alınması nedeniyle Türkiye’ye bir dizi yaptırım kararı almıştı. Buna göre, Demir ve üç yetkilinin ABD vizeleri askıya alınacak ve varsa ülkedeki mal varlığı dondurulacak.

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Ayrınca, ABD’li finans kuruluşlarının Türkiye’ye 10 milyon dolardan fazla kredi vermesi yasaklanmış, uluslararası kuruluşların da yine kredi vermesinin engellenmeye çalışılacağı kaydedilmişti. ABD’li şirketlerin ihracat lisansları da yasaklanacak.

AA’nın canlı yayına katılan Demir, yaptırım metninde, önceki anlaşmalar ve mutabakatlarını etkilemeyeceğine dair ifadenin bulunduğunu belirterek “O yüzden endişeye mahal yok” dedi.

Demir, projelerin genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürüdüğünü, bunların hiçbirinin yaptırım kapsamında olmadığını ifade etti.

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Savunma Sanayii başkanı, şöyle devam etti: “Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer. Türkiye, cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu. (Savunma ürünlerinin tedariki) Engel ‘Hayır’ şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor.”

Demir, S-400’ün ‘kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi’ olduğunu belirtirken; “Türkiye’ye yaptırım” cümlesi yerine “Türkiye’de bir kuruma ve dört kişiye yaptırım uygulandı” demeyi tercih ettiğini, gerçek boyutun bu olduğunu dile getirdi.