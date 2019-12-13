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Yaramazlara biraz batar!

Savunma sanayi başkanı: İkinci S-400 sözleşmesi nisandan önce yapılacak

Savunma Sanayi Başkanı (SSB) İsmail Demir, Rusya’dan ikinci S-400 hava savunma sistemi alınmasına yönelik anlaşmanın büyük ihtimalle nisan ayından önce yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’nin S-400’ü satın almaya karar vermesi ABD’nin Türkiye’yi radara yakalanmayan F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmasına neden olmuştu. S-400’lerin F-35 için tehdit olarak gören ABD, Türkiye’nin Batılı ülkelerden hava savunma sistemi almasını istiyor. Türkiye ise ABD’nin Patriot hava savunma füzelerini Türkiye’ye satmadığı iddiasıyla S-400’lere yöneldiğini söylüyor. Türkiye Rusya’dan satın aldığı füzeler nedeniyle ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir.

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Türkiye’ye teslim edilen ilk S-400, testlerin tamamlanmasının ardından nisan ayında kullanıma hazır hale gelecek.

SSB başkanı, “İkinci sistem gelecek ama yan şartları, teknoloji paylaşımı gibi konularda görüşmeler sürüyor. Bir orta noktaya gelindi… Nisandan önce bekleyebiliriz. Eli kulağında” dedi.

Demir, Türkiye’nin kendi kendine geliştirmeye çalıştığı hava savunma sistemi için Rusya’dan destek beklediğini de belirtti.

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