Savunma sanayi başkanı: İkinci S-400 sözleşmesi nisandan önce yapılacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye ekonomisinin bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranıyla ilgili beklentisinin yüzde 3 ile 5 arasında olduğunu belirterek, “TÜSİAD olarak düşüncemiz yüzde 5’in altındaki bir büyümenin ihtiyaç olan istihdam açısından yetersiz kalacağı. Son 10 yılın ortalamasına bakıldığında da büyüme oranlarının ortalaması yüzde 6 civarında oldu. 2019 ve 2020 senelerinde işsizlik, daha da önemlisi genç işsizlik belki de ekonomideki en ciddi ve olumsuz gösterge oldu diyebilirim” dedi.