‘Savunma Mitingi’ öncesi Ankara’da 15 günlük toplantı ve yürüyüş yasağı

Ankara’da valilik, ‘corona’ tedbirleri kapsamında toplantı ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ise bu kararın yarın düzenlenecek ‘Büyük Savunma Mitingi’ nedeniyle alındığını ve Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA

Valilik karara gerekçe olarak ‘corona’ vakası sayısındaki artışı gösterdi. Toplantıların virüsün yayılmasını hızlandıracağı belirtildi.

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Açıklama şöyle: “İlimizde 15 gün süreyle 2911 sayılı Kanun kapsamında insanların toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin kısıtlanmasına, alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, oy birliği ile karar verildi.”

‘Haklarımız tehdit altında‘

Ankara Barosu Başkanı Sağkan ise bu kararın yarın düzenlenecek ‘Büyük Savunma Mitingi’ nedeniyle alındığını öne sürdü.

Avukatlar baroların yapısını değiştirecek kanun tasarısına karşı çıkmak için miting düzenleme kararı almıştı.

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ANKA haber ajansına konuşan Sağkan şunları kaydetti: “Bu ülkeden sosyal medyanın kapatılma süreci başlamıştır. Anayasal haklarımız çok ciddi tehdit altındadır. Ankara girişinde, baro başkanlarına yapılan zulmün bir değişiği aslında, bugün İl Hıfzıssıhha Kurulu aldı altında, yapılacak olan barışçıl anayasal bir hak olan gösterinin engellenmesiyle tekrar ortaya konulmuştur” dedi.

Sağkan şöyle devam etti: “Türkiye çok ciddi baskı rejiminin içine sokulmuş durumdadır. Maalesef pandemi buna bir gerekçe olarak sunulmaktadır. Pandemiye ilişkin bakanlığın ve Bilim Kurulu’nun ilan ettiği sosyal mesafe, maske gibi önlemlere uyulacağını taahhüt ettik. Buna rağmen bugün pandemi gerekçe gösterilerek bu tür bir toplantının mitingin 15 gün süreyle ertelenmesi adı altında tamamen anayasaya aykırıdır. Tabii ki yasal başvurularımızı yapacağız ancak yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede anayasaya ayıkırı kararlar çıkartabilirsiniz.”

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan: "Pandemiye ilişkin bakanlığın ve bilim kurulunun ilan ettiği önlemlere uyulacağını taahhüt ettik. Buna rağmen bugün pandemi gerekçe gösterilerek mitingin 15 gün süreyle ertelenmesi tamamen Anayasa'ya aykırıdır"https://t.co/gbGij7O45t pic.twitter.com/X7Lm7yQGzn — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 2, 2020

Sağkan, kişisel Twitter hesabında da Ankara’da valiliğinin söz konusu açıklamasını alıntılayarak şunları kaydetti: “Salgının engellenmesi için tedbir almak barolar miting yapacağı zaman akıllarına gelmiş. Adalet Komisyonu’na kabul etmiyorlar, salgın önlemleri için madem baroları takip ediyorsunuz bari il umumi hıfzıssıhha kuruluna alın baro temsilcilerini.”

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da Twitter’dan şu ifadeleri kullandı: “Anlattık dinlemediniz. Başkentimize geldik, yürütmediniz. Adalet Komisyonu’na almadınız, görüşmediniz. Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız. Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız. Miting çağrısı yaptık, yasak koydunuz. Haberiniz olsun; vazgeçmeyeceğiz.”