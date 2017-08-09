Savunma hakkına engel: Terör, darbe ve örgüt sanıklarının avukatları yasaklanabilir

Adalet Bakanlığı, darbe, terör ve örgüt davalarında şüpheli, sanık ve hükümlülerin avukatlarının iki yıla kadar görevlerinden yasaklanabileceği talimatını verdi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre bakanlık tarafından ağır ceza başsavcılıklarına örgüt suçları, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar ve terör suçlarından şüpheli, sanık ve hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevi üstlenen avukatların görevden yasaklanması için talimat verildi.

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Kararda, Ceza Muhakemesi Yasası’nın (CMY) ‘müdafilik veya vekillik görevini üstlenmekten yasaklama’yla ilgili maddeleri anımsatılarak, avukatların, örgütsel haberleşme, talimat alma ve verme, delillerin karartılması gibi güvenlik zaafiyeti oluşturacak eylemlere girişebileceği savunuldu.

Talimatta savundukları müdafilerle benzer suçlardan hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunan avukatların yasaklanabileceği belirtildi. Görevden uzaklaştırma kararının iki yıla kadar uzatılabileceği, sanıklarınsa baroların görevlendireceği başka avukatlarca savunulacağı kaydedildi.

Talimatta yasaklanan avukatların başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutukevinde ziyaret edemeceği de belirtildi.

Talimatta, “Devam eden veya yeni başlayacak olan soruşturma ve kovuşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yukarıda belirtilen hükümleri doğrultusunda ilgili cumhuriyet başsavcılığınca gereğinin yapılmasının soruşturmaların daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla yararlı olacağı değerlendirilecektir” denerek mahkemelerden bu talimatı hızlı uygulaması istendi.