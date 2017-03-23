Savunma Bakanlığı, IŞİD’in yaktığını öne sürdüğü askerleri tek cümle ile ‘geçiştirdi’

Milli Savunma Bakanlığı, IŞİD’in iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü videoya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın sorularına tek cümleyle yanıt verdi.

IŞİD, 22 Aralık 2016 tarihinde yayınladığı vahşet videosunda Türkiye’ye meydan okumuş, militanlarına da şehirleri yakıp yıkma çağrısında bulunmuştu. Hükümet kanadından videoya ne bir yalanlama ne de doğrulama gelmişti.

Evrensel’den Cem Gurbetoğlu’nun haberine göre Ağbaba, Genelkurmay Başkanlığı’na olayla ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı’nın Ağbaba’ya verdiği yanıtta sadece “Sayın Bakanımız kamuoyuna gerekli açıklamaları yapmışlardır” ifadeleri kullanıldı.

Savunma bakanlığı videonun incelendiğini açıklamakla yetinirken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üç askerin IŞİD’in elinde olduğuna yönelik bilgilerinin bulunduğunu açıklamıştı.

‘İnsanlar unutsun diye, hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyorlar’

Bakanlıktan gelen yanıta tepki gösteren Ağbaba, “AKP, yakılarak katledildiği görüntüleri ortaya çıkan askerlerimizi susarak unutturmaya çalışıyor. ‘Görüntüleri inceliyoruz, değerlendiriyoruz’ gibi laflar söyleyip, sonra insanlar unutsun diye hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyorlar. Ama askerlerimize yönelik böyle bir vahşeti bizim unutmamız mümkün değil” dedi.

Ağbaba, bakan Işık ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı istifaya çağırdı.