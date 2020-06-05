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Yaramazlara biraz batar!

Savunma Bakanlığı: İdlib’de bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Suriye’nin İdlib kentinde ‘zırhlı ambulans aracına saldırı’da bir askerin hayatını kaybettiği, iki askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “İdlib’de 5 Haziran’da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.”

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