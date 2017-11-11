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Savunma bakanı noktayı koydu: Rusya’dan S-400’ler alındı, gerisi detay

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya’dan S-400 füzelerinin satın alındığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Memleketi Giresun’daki AKP merkez ilçe kongresine katılan Canikli, füzelerin alındıktan sonra detayların kaldığını ifade etti.

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Türkiye’nin kendi hava savunma sistemini geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu’yla ayrı bir çalışma yaptığın aktaran savunma bakanı, “Yine hava savunma sistemi geliştirilmesi çerçevesinde ama orada özellikle bu teknolojiye yerli imkanlarla kendimizin sahip olmasını hedefliyoruz” dedi.

Ön anlaşma imzalandı

Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye S-400’lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM Konsorsiyumu’nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi. Çok da pahalı sistemler, çok kullanıyoruz. 1400 kilometre sınır var; Suriye ve Irak sınırı. Terörist her yerden gelebiliyor. Hem onları takip edeceksiniz, gözleyeceksiniz, bulduğunuz zaman da onları imha edeceksiniz; bu kolay değil, anlatıldığı gibi kolay bir iş değil ama hamdolsun bugün Türkiye tüm bunları en iyi şekilde yapabilen, yönetebilen, terörle ve Türkiye’ye yönelik saldırıların tamamıyla mücadele edebilen bir Türkiye’dir.”

S-400’ler, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı NATO’nun hava savunma sistemine entegre değil.

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