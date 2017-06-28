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Savunma bakanı Işık ABD’li mevkidaşıyla buluştu: Masada YPG vardı


Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın ABD’li mevkidaşıyla görüşmesinde masada YPG’ye yapılan silah yardımı vardı.

Mattis ile Işık. (Fotoğraf: DHA)

Işık ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, Brüksel’de bir araya geldi. AA’nın haberine göre görüşme bir saat sürdü. Gündemde Suriye, Irak, Katar ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular vardı.

Işık’ın Mattis’e ABD’nin YPG’yle ilişkisinden Türkiye’nin rahatsız olduğunu bir kez daha aktardığı belirtildi. Mattis’in YPG’yle ilgili Işık’a gönderdiği mektup da detaylı olarak ele alındı.

AA’nın haberinde “ABD’li bakan, PYD/YPG ile ilişkilerinin ‘tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum’ olduğunu teyit etti” dendi.

İkili, Katar konusunda diyalogu işaret ederken, ABD ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak bölgesel konularda işbirliği içinde çalışmaya devam edecekleri vurgulandı.

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