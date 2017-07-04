Savunma Bakanı duyurdu: TSK’da yeni ihraçlar kapıda, YAŞ bunun için bir fırsat

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Darbe girişiminin birinci yıldönümü yaklaşırken Silahlı Kuvvetler’den yeni ihraçlar olacağını belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura’yı (YAŞ) işaret etti.

TRT Haber’de katıldığı programda “Yakında yeni bazı ihraçlar olacak” diyen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “İrtibat ve iltisakını tespit ettiğimiz kişilerin gözyaşına bakmayacağız. Elbette YAŞ da bu konuda… bir değerlendirme fırsatıdır, görevini uzatma veya emeklilik açısından da. İltisaki olduğunu düşündüğümüz kişi varsa YAŞ değerlendirmesine de giriyorsa gerekli değerlendirmeler mutlaka yapılacaktır.”

Reklam

Gerekirse operasyon

Işık ayrıca Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin kontrolünde olan Afrin’e de gerek gördüğü takdirde operasyon yapmaktan da çekinilmeyeceğini söyledi.

Bölgedeki Rus askeri varlığının çekilebileceğini belirten Işık, Türkiye’nin kendi güvenliğini düşündüğünü kaydetti.

‘Bizi üzdü’

Işık, Türkiye’nin Katar’da bulunan askeri üssünün Katar’la ilişkilerini kesen Arap ülkeleri için rahatsızlık sebebi olmasına da değinerek, “Bunu gündem maddesi olarak görmek bizi üzdü. Biz Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn’e diyoruz ki sorun varsa bunu masada halledelim; ama Türkiye’nin de Katar’la stratejik ilişkileri var, bundan feragat etmemiz beklenmesin” dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır geçen ay Katar ile ilişkilerini kestikten sonra bu ülkenin Türkiye’nin üssünü kapatmasını talep etmişlerdi.