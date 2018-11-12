Savunma Bakanı Akar: Şemdinli’deki patlamada dış etki söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yedi askerin hayatını kaybettiği Şemdinli’de üs bölgesindeki patlamada hiçbir dış etkinin söz konusu olmadığını, patlamayı yüksek basıncın neden olduğu alevin tetiklediğini söyledi.

Şemdinli’deki üs bölgesinde geçtiğimiz cuma günü top atışı sırasında mühimmat infilak etmiş, yedi asker hayatını kaybederken 26 asker yaralanmıştı. Patlamanın ardından üs bölgesinde çıkan yangın saatler sonra söndürülmüştü.

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Akar mühimmat patlamasıyla ilgili “Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli’deki patlamada yaralanan 26 askerden 18’inin bugün taburcu edildiğini belirtti.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: “Hakkâri Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18’i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir. Yaralı sekiz kahraman silah arkadaşımızın tedavilerine ise devam edilmektedir.”