Savunma Bakanı Akar: ‘FETÖ’, TSK içinde tam olarak temizlenmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde henüz tamamen temizlenmediğini, bunun için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’a konuşan Akar, ‘FETÖ’nün TSK’dan tamamen temizlenip temizlenmediği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Yok, söyleyebilir miyiz temizlendi diye? Yok tabii bunun için mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah biz bunun sonunu getireceğiz. Bunun lamı cimi yok.”

Reklam

Akar profesyonel askerlik konusuna da değindi ve “Bizim uzman çavuş erbaş alımlarımız devam ediyor. 2020’den itibaren jandarma da er alımı yapmayacak” dedi.

Bakan bedelliyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bedelli askerlik uygulamalarından bugüne kadar en az yüzde 10, en yüksek yüzde 30 oranında yararlanıldı. Bu düzenlemeden de 150 bin ila 400 bin kişi arasında başvuru bekliyoruz.”