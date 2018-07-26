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Yaramazlara biraz batar!

Savunma Bakanı Akar: ‘FETÖ’, TSK içinde tam olarak temizlenmedi

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde henüz tamamen temizlenmediğini, bunun için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Milliyet’ten Önder Yılmaz’a konuşan Akar, ‘FETÖ’nün TSK’dan tamamen temizlenip temizlenmediği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Yok, söyleyebilir miyiz temizlendi diye? Yok tabii bunun için mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah biz bunun sonunu getireceğiz. Bunun lamı cimi yok.”

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Akar profesyonel askerlik konusuna da değindi ve “Bizim uzman çavuş erbaş alımlarımız devam ediyor. 2020’den itibaren jandarma da er alımı yapmayacak” dedi.

Bakan bedelliyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bedelli askerlik uygulamalarından bugüne kadar en az yüzde 10, en yüksek yüzde 30 oranında yararlanıldı. Bu düzenlemeden de 150 bin ila 400 bin kişi arasında başvuru bekliyoruz.”

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