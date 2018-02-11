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Yaramazlara biraz batar!

Savunma bakanı: 15 Temmuz gecesi kaybolan silahlar aranıyor

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Savunma Bakanı Nurettin Canikli, darbe girişimi gecesi kaybolan silahların arandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, soru önergesinde 15 Temmuz 2016’da Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve mühimmattan kayıp olup olmadığını sordu.

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TSK envanterindeki kayıp-eksik silah ve mühimmatın bulunması için ne gibi çalışmalar yapıldığını soran Tüzün, ayrıca şu soruya yanıt istedi: “Kuvvet komutanlıklarında kullanım dışı kalan silah, mühimmat, araç ve gereç var mıdır? Bunların yeniden TSK envanterine katılması için girişimlerde bulunulmuş mudur? Bunun için ne kadar süre gereklidir?”

‘Arıyoruz’

Soru önergesine Canikli’den yanıt geldi.

Kayıp silah olduğunu, bunların tüm yurtta arandığını belirten savunma bakanı şunları kaydetti: “Kayıp durumdaki silahların Türk Silahlı Kuvvetleri Kayıp Çalıntı Gasp Edilen (TSM KÇGE) Silah Takip Sistemleri ve İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBEİ) sistemine girişleri yapılarak tüm yurtta aranmaları sağlanmıştır. Ayrıca konu adli makamlarca da soruşturulmaktadır. Kayıp silah/mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah/mühimmat ile karşılaştırılmakta, seri/lot numaraları tutan malzemeler mevzuata uygun olarak envantere dahil edilmektedir.”

‘Kayıp silah’ tartışması

Darbe girişimi gecesi, darbecileri bastırmak için sivillere de silah dağıltıldığı iddiası bir cinayetle gündeme gelmişti.

Ankara’da tartıştığı traktör sürücüsünü satışı yasak MP-5’le öldüren kişi, mahkemede silahın 15 Temmuz gecesi emniyetin önünden dağıtım sırasında aldığını söylemişti.

Ankara valiliği de darbe girişimi gecesi sadece emniyet personeline silah dağıtıldığını açıklamıştı.

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