Savcının iddianamesini hakim eşi karara bağladı, Yargıtay onayladı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aynı adliyede görev yapan karı-koca hâkim ve savcıların yaptığı ceza yargılamasının geçerli olmayacağı yönündeki itirazları reddetti.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, İzmir Urla’da bir amca yeğen arasında çıkan kavga asliye ceza mahkemesinde davaya dönüştü. Dava sonucunda yeğen silahlı tehdit’ten 1 yıl 8 aş, amca ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’tan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada karar veren hakim (erkek) ile iddianameyi hazırlayan savcının karı-koca olması ise temyiz aşamasında kararın ana konusu haline geldi.

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Yargıtay 8. Ceza Dairesi “Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 46. maddesi hükmünde; karı-koca, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamayacakları öngörülüyor. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca hâkimin davadan çekilmesi gerekirdi” diyerek kararı bozdu.

Dosya yeniden Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geldi. Mahkeme, dairenin kararına direnirken eşlerden birinin savcı birinin hakim olması itibariyle aynı dairede görev yapmış sayılamayacakları sonucuna vardı.

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Kararın son olarak gittiği Yargıtay Ceza Genel Kurulu da mahkemenin direnme kararını yerinde buldu. Böylece savcı ile hâkimin karı-koca olması bozma nedeni yapılamayacak.