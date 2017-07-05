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Savcılıktan ‘MİT TIR’larına dair bir talep gelmedi’ diyen ABD elçiliğine ‘belgeli’ yanıt

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Savcılık, MİT TIR’ları ilişkin hazırlanan yeni iddianame kapsamında kendilerinden bilgi istendiği yönündeki savcılık açıklamasını yalanlayan ABD büyükelçiliğine ‘belgelerle’ yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

MİT TIR’larına ilişkin 55 şüpheliye üçer kez müebbet istenen yeni iddianame geçen günlerde tamamlanmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamede şüphelilerden bazılarının ABD büyükelçiliği ve başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu söylemiş, bunu Amerikan makamlarına sorduklarını aktarmıştı.

Bunun üzerine konuyla ilgili  Twitter hesabından açıklama yapan ABD büyükelçiliği, büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmadığı ya da savcı tarafından bu temsilciliklerle iletişime geçilmediğini belirtmişti.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre ABD büyükelçiliğinin açıklamasına yanıt veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elçiliğine gönderilen evrakların saat 15:26’da teslim alındığına dair APS kaydını paylaştı.

O belgeler şöyle:

ABD elçiliği savcılığı yalanladı: MİT TIR’larına dair bir talep gelmedi

MİT TIR’larına yeni iddianame: 55 şüpheli var, savcı ‘kaynağın’ peşinde

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